Coronavirus: Toscana,altri 18 nuovi casi

(ANSA) - FIRENZE, 6 MAR - Dall'ultimo monitoraggio di ieri sono 18 (+29,5% sempre rispetto a ieri) i nuovi tamponi risultati positivi al test per Coronavirus eseguiti nei laboratori di virologia e microbiologia delle tre aziende ospedaliero universitarie della Toscana: 3 a Careggi (tutti da Firenze come provincia di segnalazione), 11 nel laboratorio di Pisa (3 da Pisa, 2 da Livorno, 2 da Lucca, 4 da Massa Carrara), 4 nel laboratorio di Siena (2 da Arezzo, 2 da Siena). I dati sono stati trasmessi al Ministero della Salute. Lo rende noto la Regione precisando che ad oggi sono complessivamente 79 i tamponi risultati positivi al Coronavirus in Toscana: fra questi, tre i casi clinicamente guariti e 76 quelli attualmente positivi. Dall'1 febbraio ad oggi sono in tutto 1.097 i tamponi eseguiti nei tre laboratori. Inoltre, a ora sono 1.269 le persone in isolamento domiciliare di cui 563 prese in carico ai numeri dedicati, attivati da ciascuna Asl.