Coronavirus: rinviata la Strade Bianche

(ANSA) - FIRENZE, 05 MAR - La Strade Bianche, in programma sabato prossimo, è stata rinviata a data da destinarsi. Secondo quanto apprende l'ANSA, Rcs Sport adesso - di comune accordo con l'Uci - dovrà trovare una data per ricollocare la gara ciclistica. La decisione è emersa dopo una riunione fra i dirigenti di Rcs Sport, il Prefetto e il sindaco di Siena. A rischio anche la Tirreno-Adriatico a tappe e la Milano-Sanremo che, però, allo stato attuale non sono ancora state ufficialmente annullate.