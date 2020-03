Calcio:Fiorentina; Commisso,non parteciperò a bando Mercafir

(ANSA) - FIRENZE, 05 MAR - ''La Fiorentina non parteciperà al bando pubblico per l'area Mercafir che scadrà il prossimo 7 aprile''. Ad annunciarlo il presidente Rocco Commisso con una lunga lettera diffusa dal canale ufficiale Violachannel.

''Dopo un'attenta valutazione delle particolari condizioni finanziarie e contrattuali della gara pubblica d'appalto per la Mercafir, resi pubblici a febbraio, nonché dei rischi inerenti la Fiorentina - prosegue il patron viola - ritiene che nessuna delle tre condizioni da me a suo tempo richieste, tempi rapidi, costi ragionevoli e controllo totale del progetto di costruzione e gestione dello stadio dopo il suo completamento, sia stata soddisfatta''. (ANSA).