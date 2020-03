Mostre: bestiario di Pinocchio a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 4 MAR - Il capolavoro di Collodi riletto attraverso 26 animali che lo popolano. E' 'Il bestiario di Pinocchio' nelle xilografie di Gianni Verna, mostra alla Galleria Il Bisonte di Firenze dal 5 al 27 marzo. Verna, spiega Rodolfo Ceccotti, direttore didattico e professore della Fondazione Il Bisonte, "presenta la sua storia del burattino più famoso del mondo con sei grandi strisce incise come nei fumetti di una volta e pone la sua attenzione soprattutto sugli animali che popolano il racconto di Collodi".

Quello di Verna, scrive nel catalogo lo xilografo Gianfranco Schialvino, "non è un Pinocchio facile: non ammicca ne' cerca consensi o complicità; è duro, anzi parrebbe qua e là sembrare persino scostante, poco gentile, irriguardoso. Ma tocca punti alti di estro e di suggestione, con l'acme dei capitoli di fondo, quando il testo vede prevalere l'intento etico che porterà al lieto fine".