Moda: giacca in denim rigenerato realizzata a km 0 a Prato

(ANSA) - PRATO, 04 MAR - Rifò, giovane brand pratese di moda ecosostenibile, presenta 'Avanguardista', la giacca in tessuto denim riciclato e rigenerato realizzata a km 0 nel distretto tessile di Prato.

La giacca si ispira a due figure visionarie degli anni '20 dello scorso secolo (in parallelismo con i nostri anni '20) che si sono contraddistinte per aver anticipato i tempi: Greta Garbo icona di femminilità ed eleganza davanti allo schermo, ma anche promotrice di uno stile androgino e maschile nella vita quotidiana e Ernesto Thayaht, che per primo pensò una tuta unisex dalla doppia funzionalità per il lavoro ma che poteva essere trasformata in un abito elegante, precisa una nota. Gli artigiani Rifò attraverso il filato rigenerato da vecchi jeans, destinati alla discarica o all'inceneritore, hanno creato così un capo in denim dal peso pari a quello delle giacche prodotte con cotone vergine, con il tipico intreccio diagonale del denim e una mano morbida e piena. Il tessuto non viene nuovamente colorato per risparmiare acqua e sostanze chimiche, per questo mantiene lo stesso colore e trama del denim originario. (ANSA).