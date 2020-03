Coronavirus: Toscana; per 4 casi contatti a gara tango

(ANSA) - FIRENZE, 4 MAR - Tra i 19 nuovi casi positivi al coronavirus registrati tra ieri e oggi in Toscana figurano anche due coppie, una di coniugi sessantenni residenti in Valdera (Pisa) e una di settantenni che vivono in Val di Cornia (Livorno) che risultano entrambe aver soggiornato in un albergo di Ferrara dal 21 al 23 febbraio e di essere entrate in contatto con spagnoli risultati positivi al test per il Covid-19, in occasione di una manifestazione internazionale di tango. E' quanto si spiega dalla Regione Toscana. Entrambe le coppie si trovano in sorveglianza attiva a casa e sono in buone condizioni.

