Coronavirus: Toscana; a Firenze tre in terapia intensiva

(ANSA) - FIRENZE, 4 MAR - Tra i sei nuovi casi, tutti di Firenze o provincia registrati oggi nel territorio della Asl Toscana centro ci sono tre persone ricoverate in terapia intensiva al policlinico di Careggi. Si tratta, secondo quanto si apprende dalla Regione, di una donna di 65 anni e di un 61enne dell'area fiorentina, e di un fiorentino di 68 anni diabetico e cardiopatico: per tutti e tre le condizioni sono critiche. Complessivamente, con il 55enne ricoverato a Livorno, anch'egli in condizioni critiche ma stazionarie, sono quattro in Toscana i pazienti in rianimazione.

Riguardo sempre all'Asl Toscana centro, tra i nuovi casi figura una donna di 39 anni di Scandicci, che è in buone condizioni e a casa, e di due uomini, un 79enne fiorentino (condizioni stazionarie) e un 53enne di San Casciano, ricoverati a malattie infettive sempre a Careggi. (ANSA).