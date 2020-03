Stormo di 1300 gru su Padule Fucecchio

(ANSA) - FUCECCHIO (FIRENZE, 3 MAR - Alla fine di febbraio almeno 1300 Gru sono passate in una sola giornata sul Padule di Fucecchio, la più grande palude interna italiana, collocata tra le province di Firenze e Pistoia. Un "evento eccezionale, che ha consentito a birdwatchers e semplici curiosi, sia nell'area umida che sul Montalbano, di ammirare dal vivo uno dei più incredibili spettacoli della natura" si spiega dal Centro Rdp Padule di Fucecchio.

La Gru (Grus grus), si spiega ancora, "è uno dei più grandi uccelli europei, superando il metro di altezza ed i due metri di apertura alare, ed è riconoscibile anche dai meno esperti per i forti richiami, quasi dei potenti squilli di tromba, emessi sia a terra che in volo. La specie è estinta in Italia come nidificante dall'inizio del secolo scorso, ma continua a transitare sul nostro Paese durante le migrazioni; uno dei percorsi primaverili dai quartieri di svernamento africani passa sull'Italia dirigendosi verso i Balcani e quindi verso la Russia".