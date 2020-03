Sfondano vetrina Gucci, bottino ingente

(ANSA) - MONTECATINI TERME (PISTOIA), 3 MAR - E' ingente il bottino del furto con spaccata fatto la notte scorsa in un negozio Gucci situato nel centralissimo corso Matteotti di Montecatini Terme (Pistoia). I ladri - in base alle telecamere di videosorveglianza sembra che siano stati in due ad agire - sono entrati in azione dopo mezzanotte. A bordo di una Golf di colore chiaro hanno sfondato la vetrina della boutique e riempito il portabagagli di borse e altri oggetti di valore, per un bottino che, secondo prime stime, potrebbe aggirarsi attorno ai 200mila euro. Il colpo è stato rapidissimo, è durato circa un minuto. Poi i malviventi sono rientrati nell'auto e sono fuggiti a tutta velocità. Lo stesso negozio aveva subìto un altro furto con modalità simili nell'aprile 2019. Indagini dei carabinieri.