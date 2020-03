Servizio tpl Toscana, da 1/6 passa ad At

(ANSA) - FIRENZE, 3 MAR - Sarà il Primo giugno 2020 il primo giorno della nuova gestione del trasporto pubblico locale su gomma in Toscana. Con una delibera approvata all'unanimità dalla Giunta, la Regione Toscana ha stabilito che il nuovo contratto di servizio con l'affidamento a lotto unico regionale all'azienda Autolinee Toscane (di proprietà della francese Ratp) avrà efficacia dall'1 giugno 2020 al 31 maggio 2031. Il contratto di servizio sarà firmato a breve.

"Abbiamo deciso di proseguire con la massima celerità per dare attuazione alla gara - ha spiegato l'assessore a trasporti e infrastrutture Vincenzo Ceccarelli -, procederemo con la stipula del contratto, sottoposto ad efficacia differita, all'avvio del servizio programmato per il 1 giugno prossimo".