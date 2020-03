In Toscana codice giallo per mareggiate

(ANSA) - FIRENZE, 3 MAR - Un codice giallo per mareggiate limitato alla costa alla foce dell'Arno, la costa etrusca Nord e le isole fino alle 22 di martedì 3 marzo è stato emesso dalla Soup, la sala permanente della protezione civile regionale.

A seguito del transito di una perturbazione atlantica la pressione tende ad aumentare ma, nella giornata del 3 marzo, un flusso umido di correnti occidentali potrà provocare ancora brevi temporali isolati fino al pomeriggio. In Appennino, fino a 900-1000 metri, saranno possibili deboli nevicate. Sempre nel corso della giornata e fino alla prima parte della serata i mari saranno molto mossi, localmente agitati a nord dell'Elba e il vento, localmente forte, in attenuazione dal tardo pomeriggio.

Per mercoledì 4 marzo, ancora venti localmente forti nelle aree sottovento rispetto all'Appennino.