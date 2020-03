Diploma in memoria vittima ponte Morandi

(ANSA) - PISA, 3 MAR - L'Università di Pisa ha conferito il diploma di specializzazione alla memoria in medicina interna ad Alberto Fanfani, il 33enne fiorentino specializzando dell'Ateneo pisano, tra le vittime, insieme alla sua fidanzata Marta Danisi, 29 anni, del crollo del ponte Morandi a Genova il 14 agosto 2018. Fanfani, laureatosi in medicina e chirurgia a Firenze si era trasferito a Pisa dopo aver ottenuto il posto alla Scuola di specializzazione in medicina interna di cui frequentava l'ultimo anno. Proprio lavorando a Pisa il 33enne aveva conosciuto Marta Danisi, che era infermiera: la giovane donna, originaria di Sant'Agata di Militello (Messina), si era da poco trasferita a lavorare in Piemonte.

Il conferimento alla memoria è avvenuto ne clrso di una cerimonia nell'Aula magna nuovo del palazzo della Sapienza a Pisa a cui hanno partecipato i genitori di Alberto, che hanno ritirato il diploma, e la mamma e la sorella di Marta.