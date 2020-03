Maestro Chung in isolamento, non dirige concerto Maggio

(ANSA) - FIRENZE, 02 MAR - Il concerto del 7 marzo al Teatro del Maggio fiorentino sarà diretto da Daniele Gatti invece che da Myung-Whun Chung. "Motivi di prudenza e responsabilità - spiega il Teatro in una nota -, hanno imposto al maestro Chung di osservare un periodo di isolamento dopo una permanenza a Tokyo dove ha trascorso del tempo per tre recite di Carmen in forma di concerto con la Tokyo Philharmonic Orchestra. Alla partenza dalla capitale giapponese, al maestro è stato suggerito di osservare scrupolosamente un periodo di 'quarantena' in quanto il Giappone e Tokyo in particolare, è uno dei Paesi a rischio contagio".

Chung e la moglie stanno bene, si spiega ancora, "ma si sentono in dovere di osservare i 14 giorni richiesti dalla comunità internazionale della salute per evitare il rischio di diffusione del virus". (ANSA).