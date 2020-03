Coronavirus:Renzi,peggio di 11 settembre

(ANSA) - FIRENZE, 2 MAR - "Penso che stiamo vivendo una crisi dal punto di vista delle ricadute economiche che, a mio giudizio, è superiore per Firenze anche a quella dell'11 settembre. Quindi c'è proprio un tema complicato di gestione.

Proprio per questo occorre saggezza, buon senso, responsabilità, e il giusto tono e la giusta misura". Lo ha detto il leader di Italia viva Matteo Renzi a margine di un incontro a Firenze con le categorie economiche sulle ricadute del coronavirus sull'economia locale.

E ha aggiunto: "Penso che in questo momento ci sia bisogno di fare soltanto una cosa: stare insieme perché la situazione è gravissima" ed è "una situazione complicata dal punto di vista sanitario in tutto il Paese".