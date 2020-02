Teatro: Energy, nuovo sipario d'artista creato da Plessi

(ANSA) - FIRENZE, 29 FEB - Si arricchisce la collezione Sipari d'artista del del Teatro Tuscany Hall di Firenze.

Fabrizio Plessi, pioniere delle videoinstallazioni, da sempre vicino al tema dell'acqua, e anche firma per il teatro di più scenografie, ha realizzato Energy: l'opera sarà svelata sabato 7 marzo al Tuscany Hall, nel corso di un vernissage curato dal critico d'arte Marco Tonelli e aperto al pubblico.

Sipari d'artista, si spiega, "è una collezione unica in Italia che, dal 2005, trasforma il sipario del teatro fiorentino in una grande tela d'autore. Ad oggi ha ospitato opere di Aldo Mondino, Carla Accardi, Getulio Alviani, Mimmo Paladino, Nicola De Maria, Pino Pinelli e Luigi Mainolfi". (ANSA).