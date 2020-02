Musei: chiude Marini a Pistoia, protesta

(ANSA) - PISTOIA, 29 FEB - Manifestazione di protesta domani domenica 1 marzo a Pistoia, a partire dalle 11.30, contro la chiusura del museo Marino Marini di Pistoia che scatta domani.

La cooperativa che effettua il servizio di portineria del museo non sta ricevendo da qualche tempo il pagamento del servizio e ha annunciato di non essere più in grado di svolgerlo. 'Marino muore due volte', il titolo dell'iniziativa alla quale è annunciata la presenza del presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani, dell'assessore toscano Federica Fratoni, degli ex dipendenti della struttura con i sindacati, oltre ai tanti cittadini che in queste settimane hanno sostenuto le varie iniziative di protesta contro il trasferimento delle opere del grande scultore pistoiese a Firenze.

Sulla questione è intervenuto anche il sindaco della città toscana, Alessandro Tomasi che "in qualità sia di primo cittadino che di membro del Cda della Fondazione Marini" insieme all'Amministrazione, si legge in una nota, "sta continuando ad agire nell'interesse collettivo, per ripristinare i corretti rapporti tra cooperativa e Fondazione, al fine di riattivare questo fondamentale servizio e per garantire a tutti la fruibilità del museo". (ANSA).