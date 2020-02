Fiorentina rientra da Udine, poi subito allenamento

La Fiorentina è rientrata a Firenze a metà pomeriggio, con un volo su Peretola, dopo il rinvio della partita con l'Udinese che era in calendario oggi alle 18 alla Dacia Arena ed è stata rinviata al 13 maggio.

I viola si sono diretti subito al centro sportivo e quindi allo stadio Franchi dove agli ordini di Iachini hanno sostenuto una sessione di allenamento e una partitella in famiglia. Il tecnico ha poi concesso due giorni, di riposo, domani e lunedì, fissando la ripresa martedì 3 marzo in vista della prossima gara interna con il Brescia. (ANSA).