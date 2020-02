Coronavirus: flashmob guide turistiche Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 29 FEB - Guide turistiche che lavorano a Firenze hanno dato vita stamani in piazza della Signoria a un flashmob, lanciando l'hashtag #Italyissafe con l'obiettivo di combattere "la psicosi generata dall'emergenza Coronavirus" che ha portato alla cancellazione di prenotazioni turistiche in Italia da tutto il mondo.

In questo momento "abbiamo perdite economiche di migliaia di euro, e il nostro è un lavoro fortemente stagionale", ha spiegato Consuelo Romero, portavoce del gruppo nato da un passaparola sul web: "Ma la realtà che noi viviamo - ha sottolineato - è che siamo insieme qua senza nessun problema, e che l'Italia è sicura. Certamente si prendono le precauzioni, si parla con i dottori, ma 'Italy is safe', e vogliamo che da ogni piazza dell'Italia questo grido arrivi al mondo. Iniziamo a Firenze, speriamo di espanderci come un'onda di positività che arriva dappertutto". (ANSA).