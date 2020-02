Udinese: Gotti, Fiorentina società ambiziosa

(ANSA) - UDINE, 28 FEB - "La Fiorentina è una squadra di grande qualità, con giocatori forti: il mercato di gennaio ci ha detto, se non si fosse capito prima, che c'è una società e una proprietà che vuole tornare al più presto ai fasti di un tempo, con disponibilità a spendere e a prendere ragazzi forti, di prospettiva". E' l'analisi dell'allenatore dell'Udinese, Luca Gotti, alla vigilia del match contro la Fiorentina, che si disputerà domani a porte chiuse per l'emergenza coronavirus.

"E' una formazione molto attenta alla fase difensiva - ha aggiunto l'allenatore dei friulani - molto brava a ripartire. Ci sono caratteristiche di notevole velocità in almeno cinque-sei giocatori viola, che sanno trasformare, in un attimo, la fase contenimento in offensiva. Dovremo affrontarli con le dovute precauzioni".