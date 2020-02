Covid,clinicamente guarito 49enne Pescia

(ANSA) - FIRENZE, 27 FEB - E' clinicamente guarito l'informatico 49enne di Pescia, ricoverato a Pistoia, uno dei primi due casi in Toscana di coronavirus. Lo rende noto la Regione. Riguardo all'altro caso validato dall'Iss, ovvero l'imprenditore 63enne di Firenze, ricoverato lunedì a Ponte a Niccheri, è stabile, non è in terapia intensiva ed è in isolamento come da procedura.

Riguardo poi ai due casi sospetti positivi resi noti e in attesa di validazione dall'Iss, sta bene lo studente norvegese di 26 anni, ricoverato a Ponte a Niccheri: le sue condizioni di salute sono buone. Altrettanto lo sono quelle del paziente 65enne, vicino di casa dell'imprenditore fiorentino, ricoverato a Careggi.