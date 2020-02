Coronavirus, Toscana, 363 test da 1/2

(ANSA) - FIRENZE, 26 FEB - Dall'1 febbraio sono stati 363 i campioni testati per il Coronavirus nei tre laboratori di virologia e microbiologia delle aziende ospedaliero-universitarie toscane di Careggi, Pisa e Siena. Lo rende noto la Regione Toscana. Di questi 363 campioni prelevati con un tampone faringeo, 359 sono risultati negativi, mentre 4 sono risultati positivi, in attesa di validazione da parte dell'Istituto superiore di sanità. Quindi, è risultato positivo l'1,1% dei campioni esaminati. L'attività dei tre laboratori è partita in date diverse: Siena il primo febbraio, Pisa 10 febbraio, Careggi 19 febbraio. In base all'ordinanza regionale del 23 febbraio, i tre laboratori funzionano 24 ore su 24, sette giorni su sette, e hanno riorganizzato il lavoro in base a questi orari, per garantire la continuità.