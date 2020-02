Raffaello: Leone X, scontro su prestito da Uffizi a Roma

(ANSA) - ROMA, 25 FEB - "Fermate il ritratto di Leone X". A pochi giorni dall'inaugurazione della grande mostra alle Scuderie del Quirinale (5 marzo), con l'incubo del coronavirus che ancora ne minaccia l'apertura, è scontro sul divino Raffaello, o meglio su una delle quasi 50 sue opere garantite all'esposizione romana dalle Gallerie degli Uffizi. La polemica, che ha portato alle dimissioni in blocco dei quattro professori che compongono il Comitato Scientifico del museo più importante d'Italia, si scatena sulla tela che ritrae uno dei due papi che hanno fatto la fortuna del genio urbinate. Un ritratto che proprio in occasione dell'evento romano - organizzato per i 500 anni dalla morte dell'artista - è stato restaurato dall'Opificio delle Opere Dure di Firenze grazie al contributo di Lottomatica.

Donata Levi, Tomaso Montanari, Fabrizio Moretti e Claudio Pizzorusso ricordano di aver dato parere negativo , lo scorso 9 dicembre, al prestito del Leone X che, sottolineano, era stato incluso (in un altro documento approvato anche dal direttore Eike Schmidt) nella lista delle 23 opere "inamovibili" del museo, ovvero le opere che per le loro condizioni di fragilità o semplicemente per il loro carattere "fortemente identitario".

Immediata e puntuta la replica del direttore tedesco, che anzi rivendica la sua scelta: "La mostra su Raffaello - dice - è un evento culturale epocale, sarà uno dei motivi di orgoglio dell'Italia nel mondo e non poteva fare a meno del Leone X, un capolavoro tra l'altro in ottima salute dopo il restauro fatto dagli specialisti dell'Opificio Opere Dure". (ANSA).