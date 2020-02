Scopre ladro che la investe con auto

(ANSA) - FIRENZE, 23 FEB - Un'anziana è stata investita da un ladro in fuga dopo averlo scoperto a rovistare nel suo appartamento. E' successo ieri mattina in via della Calderara a Firenze. La donna si trovava in casa con il marito, entrambi settantenni di origine cinese, quando hanno sentito dei rumori provenienti da un'altra stanza scoprendo un ladro, descritto come un uomo sui 40 anni, intento a rovistare. Le urla della donna hanno fatto scappare il ladro che, seguito dai due coniugi, è uscito dalla casa ed è fuggito a bordo di un'auto investendo la donna mentre faceva retromarcia in un vialetto.

L'anziana è stata soccorsa dal figlio, sceso in strada sentendo la madre urlare. Gli agenti di polizia intervenuti hanno ritrovato poco distante l'auto usata dal ladro, risultata rubata nelle scorse settimane, abbandonata con la portiera aperta.

L'uomo non sarebbe riuscito a rubare nulla dalla casa dei due coniugi cinesi e la donna non avrebbe riportato ferite particolari.