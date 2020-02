'Cutrone come Astori', attacchi-choc sui social

(ANSA) - FIRENZE, 23 FEB - "Non c'è limite al peggio". Così Patrick Cutrone ha commentato sul proprio profilo Instagram i vergognosi attacchi via social di cui è stato bersaglio all'indomani della gara fra Fiorentina e Milan terminata 1-1. Un pareggio che la squadra viola ha agguantato nel finale grazie ad un rigore conquistato, fra le proteste dei rossoneri, dallo stesso attaccante ex di turno. Tra gli pseudo sostenitori del Milan celatisi dietro i soliti 'leoni da tastiera' c'è chi ha auspicato a Cutrone e alla sua famiglia di essere colpiti dal coronavirus e addirittura chi ha augurato al giocatore di fare la fine di Davide Astori. E proprio questo è il messaggio che l'attaccante viola ha voluto postare attraverso Instagram replicando con il commento più appropriato: ''Al peggio non c'è limite, sono senza parole...''. (ANSA).