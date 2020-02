Ordigno per bancomat trovato su auto

(ANSA) - FIRENZE, 22 FEB - Intervento degli artificieri dei carabinieri stamani a Figline Valdarno (Firenze) dopo che nel bagagliaio di un'auto, ferma in un posteggio pubblico, è stato rinvenuto un ordigno esplosivo del tipo utilizzato per far deflagrare sportelli bancomat. Gli specialisti dell'Arma hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area, secondo quanto spiegato dai militari.

Secondo quanto spiegato i controlli sono scattati perchè la vettura è risultata essere stata rubata la notte precedente a Pontassieve. Nel bagagliaio è stato poi rinvenuto l'ordigno.