Escursionista cade in dirupo all'Elba

(ANSA) - FIRENZE, 22 FEB - Una escursionista è stata soccorsa dai vigili del fuoco con tecniche Saf (speleo alpino fluviali), dopo essere caduta in un dirupo, scivolando per una quindicina di metri, mentre si trovava sul sentiero che porta in località Volterraio all'Isola d'Elba (Livorno). La donna, 30 anni, senese, trasportata poi con l'elisoccorso pegaso all'ospedale Cisanello a Pisa, quando è stato recuperata era in uno stato di semincoscienza, con ferite in varie parti del corpo e con una probabile frattura agli arti inferiori.

A dare l'allarme è stato il compagno che ha fornito l'esatta localizzazione dell'incidente. Sul posto intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Portoferraio che, dopo averla messa in sicurezza su una barella 'toboga', l'hanno riportata sul sentiero da dove era scivolata a valle. Una volta raggiunto il sentiero l'escursionista è stata affidata ai sanitari del 118 che, con elisoccorso Pegaso, l'hanno trasportata all'ospedale a Pisa. Sul posto anche i carabinieri di Portoferraio.