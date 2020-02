Covid-19, attivi numeri Asl Toscane

(ANSA) - FIRENZE, 22 FEB - Le tre Aziende sanitarie della Toscana hanno istituito, come prescritto dall'ordinanza emanata ieri dal presidente Enrico Rossi con le nuove misure contro la diffusione del Covid-19, un numero unico aziendale, attivo dalle 8 alle 20 con operatore e interprete cinese, e dalle 20 alle 8 con segreteria telefonica, al quale devono rivolgersi, per comunicare i propri dati personali, coloro che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di Covid-19 e chi negli ultimi 14 giorni ha fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato nelle aree della Cina interessate dall'epidemia. Lo rende noto la Regione.

Il numero unico attivato è 055 5454777 per l'Asl Toscana centro (con riferimento all'area Firenze, Prato, Pistoia, Empoli); 050 954444 per l'Asl Toscana nord ovest (area Pisa, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Viareggio); 800 579579.

per l'Asl Toscana sud est (Arezzo, Grosseto, Siena).