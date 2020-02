Coronavirus:Toscana,attivi numeri Asl per contatti e rientri

(ANSA) - FIRENZE, 22 FEB - Le tre Aziende sanitarie della Toscana hanno istituito, come prescritto dall'ordinanza emanata ieri dal presidente Enrico Rossi con le nuove misure contro la diffusione del Covid-19, un numero unico aziendale, attivo dalle 8 alle 20 con operatore e interprete cinese, e dalle 20 alle 8 con segreteria telefonica, al quale devono rivolgersi, per comunicare i propri dati personali, coloro che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di Covid-19 e chi negli ultimi 14 giorni ha fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato nelle aree della Cina interessate dall'epidemia. Lo rende noto la Regione.

Il numero unico attivato è 055 5454777 per l'Asl Toscana centro (con riferimento all'area Firenze, Prato, Pistoia, Empoli); 050 954444 per l'Asl Toscana nord ovest (area Pisa, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Viareggio); 800 579579.

per l'Asl Toscana sud est (Arezzo, Grosseto, Siena).

La Regione precisa che resta in funzione nel Centro di ascolto dell'assessorato il numero verde regionale 800.556060 (opzione 1), al quale rispondono operatori adeguatamente formati. Il servizio fornisce orientamento e indicazioni sui percorsi e le iniziative individuate dalla Regione sul tema del Coronavirus. Il numero verde è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 15.

La regione ricorda inoltre che l'ordinanza emessa, che recepisce la circolare del ministero della Salute, prevede poi che "per i soggetti che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati, la Asl disporrà la misura della quarantena con sorveglianza attiva", per chi "è rientrato dalle aree a rischio, la Asl adotterà la misura della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva".

(ANSA).