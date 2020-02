Pinocchio: riapre museo Collodi con più attività interattive

(ANSA) - FIRENZE, 20 FEB - Riapre questo weekend, con nuove attività ed esperienze interattive, il museo di Pinocchio all'interno del parco di Collodi (Pescia).

Il Mip (Museo interattivo Pinocchio) sarà aperto sabato 22, domenica 23 e sabato 29 febbraio; da domenica 1 marzo poi resterà aperto tutti i giorni fino a domenica 1 novembre. I lavori, si spiega in una nota, hanno reso ancora più realistico il percorso: i tronchi della bottega di Geppetto sono ora in vero legno, nel bosco della Fata è sbocciata la primavera con erba e fiori mentre l'albero degli zecchini, che si accende dopo aver racimolato saltellando 40 monete d'oro, è diventato ancora più maestoso con monete d'oro riprodotte che pendono dai suoi rami.

Tra le novità c'è anche l'inserimento delle lavagne interattive per conoscere la diffusione delle Avventure di Pinocchio nel mondo e la possibilità di trasformarsi in una delle marionette di Mangiafuoco o nel ciuchino di Pinocchio.