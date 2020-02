A Firenze ritratto 'mai visto' Elettrice Palatina

(ANSA) - FIRENZE, 15 FEB - Il 18 febbraio, in occasione delle commemorazione di Anna Maria Luisa de' Medici (Elettrice Palatina), al Museo de' Medici di via dei Servi, a Firenze, sarà esposto nel museo - solo ed esclusivamente in quel giorno - uno straordinario ritratto d'epoca di Sua Altezza Elettorale, opera di inizio Settecento del pittore olandese Jan Frans van Douven, proveniente da una collezione privata, e quindi pressoché "mai visto". Il 18 febbraio l'orario di apertura del Museo de' Medici sarà il consueto - dalle 10 alle 18 - ma per quel giorno l'ingresso sarà al prezzo simbolico di un euro. Inoltre alle ore 17 è prevista la commemorazione ufficiale con Alberto Bruschi, curatore della mostra 'Cosimo I. Spolveri di un grande affresco', cui farà seguito un breve concerto di clavicembalo degli allievi del Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze.

