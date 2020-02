Firenze, alla scoperta tomba Tutankamon

(ANSA) - FIRENZE, 14 FEB - Reperti originali, riproduzioni fedeli, tecnologia 3D e realtà virtuale per conoscere tutti i tesori custoditi nella tomba di Tutankamon: si apre domani, 15 febbraio (fino al 2 giugno), a palazzo Medici Riccardi a Firenze la mostra 'Tutankhamon: viaggio verso l'eternità'. Dopo aver fatto tappa negli Usa e in capitali europee, la mostra arriva ora a Firenze: propone alcune riproduzioni di oggetti custoditi al Cairo come i vasi canopi, la statua di Anubis, il trono d'oro e la maschera aurea che proteggeva volto e spalle della mummia. A questi si aggiungono reperti originali dal Museo Archeologico di Firenze: il più importante il sarcofago ligneo dipinto di Padihorpakhered, restaurato in occasione della mostra. Un lavoro di ricostruzione in 3D consentirà poi una visita virtuale a tomba e cantiere di scavo grazie a un visore e due controller che permettono di entrare nell'ambiente ricostruito e interagirvi: ci si potrà soffermare sui singoli oggetti del corredo e decifrare i geroglifici alle pareti.