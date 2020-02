Calcio: Commisso, fare passi avanti con Var è buona cosa

(ANSA) - FIRENZE, 14 FEB - "Io voglio essere molto rispettoso del calcio italiano e voglio portarlo avanti. Fare passi avanti con il Var è una cosa buonissima per il calcio". Lo ha detto il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ai cronisti che gli chiedevano un commento sull'apertura della Figc per un nuovo utilizzo del Var. "Ieri - ha aggiunto - si è visto quel che è successo al Milan. Non sono solo io ad aver parlato di ingiustizie, ci sono anche altre squadre". (ANSA).