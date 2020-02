10 anni tramvia T1, 142 mln passeggeri

(ANSA) - FIRENZE, 14 FEB - La linea 1 della tramvia di Firenze compie dieci anni ed è stata festeggiata sul nuovo ponte alle Cascine dai sindaci Dario Nardella (Firenze), Sandro Fallani (Scandicci), Francesco Casini (Bagno a Ripoli) e dall'amministratore delegato di Gest Jean-Luc Laugaa. In dieci anni, è stato spiegato, la T1 ha trasportato 142,3 milioni di passeggeri e percorso 12,5 milioni di chilometri, pari a fare 300 volte il giro del mondo. Aggiungendo la T2, in servizio da un anno, il numero sale a 151,8 mln di passeggeri. Nel solo 2019 la T1 ha trasportato 25 mln di passeggeri con un +24% rispetto alle previsioni del Piano economico e finanziario del project financing (datato 2013). In questi numeri un ruolo chiave lo hanno giocato i parcheggi scambiatori di Villa Costanza e Nenni Torregalli. "Siamo molto contenti dei risultati - ha detto Nardella - perché il numero dei passeggeri aumenta ogni anno e considerata la mancata realizzazione della stazione dell'Alta velocità le aspettative sono ancora più positive del previsto".