Non fa frigo, sequestrati 50 kg salsicce

(ANSA) - LIDO DI CAMAIORE (LUCCA), 12 FEB - La cella frigorifero dell'autocarro per il trasporto di carni non era in funzione a causa di un'avaria dell'impianto, così polizia municipale e personale della Asl ha sequestrato a Lido di Camaiore (Lucca) oltre 50 kg di salsicce conservate nel mezzo a temperature non adatte per la conservazione dei cibi secondo le vigenti normative. Il controllo è scattato per un altro motivo, col targa system, l'apparato che consente di rilevare dalla targa il pagamento della assicurazione. E infatti al titolare del veicolo sono state contestate la circolazione senza copertura assicurativa, la mancanza della revisione, ed, appunto, il trasporto di merci senza il rispetto delle prescritte temperature: totale 2.000 euro di sanzione, veicolo sottoposto a sequestro amministrativo mentre per le salsicce la Asl ha disposto la distruzione immediata.