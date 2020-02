Modigliani: gigantografia su silos porto Livorno

(ANSA) - LIVORNO, 12 FEB - Una gigantografia che ritrae Amedeo Modigliani sarà collocata sulla facciata di un silos che svetta all'ingresso del porto di Livorno: la grande immagine del grande artista livornese campeggerà dal 14 febbraio (giorno in cui sarà inaugurata) sulla parete della struttura per tutto il 2020 in omaggio al centenario della morte. Si tratta di un enorme telone di 250 metri quadri, che sarà visibile da più parti della città ed in particolare dalle navi, sia passeggeri che commerciali (crociere). La realizzazione è stata curata dal Comune di Livorno con Autorità Portuale, Camera di Commercio e Porto Immobiliare. (ANSA).