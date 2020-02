Chiuso cavalcavia su Fi-Pi-Li

(ANSA) - PONTEDERA (PISA), 12 FEB - Per un avvallamento del fondo stradale è stato temporaneamente chiuso un cavalcavia sopra la Fi-Pi-Li a Pontedera (Pisa), nei pressi di via Idi di Marzo. E' accaduto stamani dopo che i vigili del fuoco hanno svolto un controllo alla sede stradale del cavalcavia. Sul posto anche la polizia locale e i tecnici del Comune per le valutazioni e i provvedimenti del caso. Ripercussioni possibili sulla viabilità locale durante il periodo di chiusura.