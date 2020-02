Tir ribaltato su A1, traffico rallentato

(ANSA) - TERNI, 11 FEB - Rallentamenti lungo l'A1, tra i caselli di Fabro e Chiusi in direzione nord, a causa del ribaltamento di un tir avvenuto nel primo pomeriggio di oggi.

L'autoarticolato si è adagiato sul guard rail centrale, occupando in parte anche la carreggiata sud. Non risultano altri mezzi coinvolti né feriti.

Le cause dell'accaduto sono in corso di accertamento.

Sul posto pattuglie della polizia stradale di Orvieto e personale di Autostrade per l'Italia, oltre ai vigili del fuoco per il recupero del tir.