Lega Pro: contro il razzismo le parole di Mandela

(ANSA) - FIRENZE, 11 FEB - ''Lo sport ha il potere di unire le persone come poco altro può''. Le parole di Nelson Mandela diventano il motto della Lega Pro e saranno lette prima del prossimo turno di campionato su tutti i campi della Serie C.

Parole che sono diventate un simbolo e che decine di atleti hanno fatte proprie oggi in occasione del 30° anniversario della liberazione dell'attivista sudafricano e Premio Nobel per la pace. La cerimonia si è svolta al Mandela Forum di Firenze, davanti alla riproduzione della cella di Robben Island in cui Mandela trascorse gran parte della prigionia: nell'occasione il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha presentato la campagna 'DiCiamo 60 volte no al razzismo' che coinvolgerà i capitani di tutte le squadre di Serie C. Intanto oggi sono intervenuti quelli delle sei squadre toscane di categoria oltre a rappresentanti, fra giocatori e dirigenti, della Fiorentina maschile (fra cui il capitano German Pezzella) e femminile e dii altre discipline sportive: rugby, pallanuoto, basket, scherma.

"Con questa iniziativa la Lega Pro vuol ribadire il suo ruolo in prima linea contro ogni tipo di discriminazione" ha dichiarato Ghirelli che nell'occasione ha premiato Domenico, il giovane raccattapalle di Bisceglie protagonista di un gesto di fair-play nei confronti di Mady Abonckelet, giocatore della squadra locale (pure lui presente oggi a Firenze) sconfitto a fine ottobre dopo un derby e consolato a fine gara dal ragazzo: un gesto immortalato dal fotografo Emmanuele Mastrodonato e diventato virale. Al ricordo di Mandela hanno partecipato fra gli altri anche il prefetto di Firenze Laura Lega, la vicesindaca Cristina Giachi, l'assessore allo sport Cosimo Guccione, il delegato Arcivescovile per l'apostolato dei laici Monsignor Vasco Giuliani. (ANSA).