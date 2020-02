Interventi di restauro su gruppi scultorei piazza Signoria

(ANSA) - FIRENZE, 11 FEB - I grandi gruppi scultorei di piazza della Signoria a Firenze e il David bronzeo al piazzale Michelangelo saranno restaurati grazie a un milione di euro concesso da parte della maison Salvatore Ferragamo per il triennio 2019-21, nell'ambito della normativa Art bonus.

Il progetto, frutto di un nuovo accordo tra Comune di Firenze e la Salvatore Ferragamo, è stato presentato oggi in Palazzo Vecchio e prevede interventi sulla statua equestre di Cosimo I de' Medici del Giambologna in piazza della Signoria, Ercole e Caco di Baccio Bandinelli e la copia del David di Michelangelo poste all'ingresso di Palazzo Vecchio, la copia di Giuditta e Oloferne sull'Arengario e la copia bronzea del David al piazzale Michelangelo. (ANSA).