Giovanni Sollima in concerto a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 11 FEB - Dal classicismo viennese al rock progressive, e poi ancora le note romantiche ed evasive di Čajkovskij. Dopo cinque anni Giovanni Sollima torna a Firenze per dirigere l'Orchestra della Toscana (Ort) in un concerto dal programma originale, che fonderà sonorità ed epoche diverse.

L'appuntamento è per il 12 febbraio al Teatro Verdi di Firenze, con repliche ad Arezzo il 13 febbraio, alla pieve di Santa Maria, e al teatro Shalom di Empoli il 14 febbraio. (ANSA).