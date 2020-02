Fiorentina: kit di benvenuto ai piccoli tifosi viola

(ANSA) - FIRENZE, 11 FEB - Come sta già stanno facendo da tempo altri club, anche la Fiorentina di Rocco Commisso ha varato un progetto per dare il benvenuto da quest'anno ai piccoli cuori viola: per tutti i bambini nati dal gennaio 2020 negli ospedali dell'area fiorentina (Careggi, San Giovanni di Dio, Santa Maria Annunziata a Bagno a Ripoli e Nuovo Ospedale del Mugello) la società donerà il 'Welcome Baby Pack' con tanti prodotti utili alle famiglie racchiusi in una scatola di latta, dal bavaglino rigorosamente viola al body in cotone, dal biberon al ciuccio fino ad un set per conservare l'impronta del proprio piccoli. Pochi giorni fa è avvenuta la prima consegna: il dg della Fiorentina Joe Barone ha incontrato nella sede del club il primo bimbo nato a Firenze nel 2020, Riccardo, e i suoi genitori. L'omaggio sarà disponibile da fine febbraio presso i vari Fiorentina Store e nei Punti InViola. Sul sito ufficiale del club le modalità per ritirare il kit di benvenuto ai futuri tifosi viola. (ANSA).