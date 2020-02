Coronavirus: negativo test bambina cinese a Prato

(ANSA) - PRATO, 11 FEB - Test negativo al nuovo coronavirus per una bambina cinese di nove mesi ricoverata a Prato. Lo rende noto la Asl spiegando che la famiglia della piccola è rientrata da Wuhan da nove giorni. I genitori l'avevano portata ieri al pronto soccorso dell'ospedale preoccupati per la piccola con "febbre alta e sintomi che rientrano nei criteri clinici di soggetto a rischio contagio oltre ad essere positiva al criterio epidemiologico".

Il percorso di gestione per caso sospetto di infezione da nuovo coronavirus è scattato subito e il campione biologico è stato inviato al policlinico di Siena. In poche ore è arrivata il risultato negativo. La piccola, dice l'Asl, "è ancora ricoverata con sintomi febbrili, ma non più in isolamento".