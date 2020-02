Fiorentina: Antognoni "multa post Juve esagerata"

(ANSA) - FIRENZE, 10 FEB - ''Forse nella circostanza ho usato un termine un po' forte però la multa mi pare esagerata: a mio avviso va migliorato il rapporto con gli arbitri''. E' quanto ha dichiarato il club manager della Fiorentina, Giancarlo Antognoni, commentando la sanzione da 25.000 euro inflittagli dal giudice sportivo per il movimentato post-partita con la Juventus. Sanzione che si è sommata a quelle decise nei riguardi del dg, Joe Barone, (10.000 euro), e del ds, Daniele Pradè (20.000), e contro cui la società ha annunciato ricorso. Intanto per i viola la situazione è tornata delicata dopo gli ultimi risultati negativi e domenica saranno attesi in trasferta dalla Sampdoria, un vero e proprio scontro diretto a cui assisterà Rocco Commisso prima di rientrare negli Stati Uniti.

Fra i grandi ex della sfida Giuseppe Iachini che spera di avere a disposizione il neo acquisto Duncan, mentre dovrà ancora attendere almeno un mese per il ritorno di Ribéry. (ANSA).