Furto 100 spigole e orate, 2 denunciati

(ANSA) - GROSSETO, 8 FEB - I carabinieri hanno denunciato due uomini di 31 e 35 anni, con l'accusa di essere gli autori di un furto di 100 spigole e orate di allevamento, peso complessivo di circa 31 chili, dalle vasche di un'azienda ittica di Ansedonia, nel comune di Orbetello (Grosseto).

L'operazione, che ha consentito di recuperare l'intera refurtiva dal valore complessivo di circa 400 euro e riconsegnarla al legittimo proprietario, è scaturita dal controllo di una auto sospetta parcheggiata non lontano dall'azienda ittica. I militari, su segnalazione di un cittadino al 112, si sono recati sul posto, verificando che la vettura era intestata alla moglie di uno dei due denunciati, già arrestato in passato per analoghi episodi. I carabinieri, è stato spiegato, hanno atteso che tornassero gli occupanti dell'auto e hanno potuto così sorprendere i due avvicinarsi a piedi alla macchina con due grosse buste risultate piene di pesce. Portati entrambi in caserma i due avrebbero poi ammesso le loro responsabilità.