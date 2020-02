Calcio: Iachini,con Atalanta dovremo essere più che perfetti

"L'Atalanta è una squadra forte, che gioca a memoria con grandi giocatori, vero che l'abbiamo battuta in Coppa Italia ma questo è ormai passato: domani servirà una partita più che perfetta": così Giuseppe Iachini alla vigilia della sfida contro la formazione bergamasca.

"Non sono preoccupato per gli ultimi risultati - ha proseguito il tecnico viola - cercheremo di fare meglio possibile. Domani mi aspetto anche che conti il campo, lasciando da parte gli insulti. I tifosi fiorentini sono dotati di ironia, gli sfottò ci sono sempre stati e ci saranno sempre, ma cerchiamo di non andare oltre. Anche a me è successo contro il Genoa di essere insultato, ma sono andato avanti e ho lasciato che tutto rimanesse dentro il campo".

Per domani in dubbio Caceres, da valutare Castrovilli (ma c'è ottimismo), certa l'indisponibilità di Duncan. (ANSA).