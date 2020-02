Autobus in fiamme a Arezzo,nessun ferito

(ANSA) - AREZZO, 6 FEB - Un autobus del trasporto urbano ha preso fuoco stamani ad Arezzo dopo aver fatto scendere i passeggeri, tutti studenti, alla stazione. C'è stata molta paura ma nessun ferito. L'autista aveva appena fatto scendere i passeggeri dal mezzo della linea 7 quando si è reso conto che stava andando a fuoco. Il conducente è sceso ed ha tentato di domare il fuoco mettendosi in salvo. Sul posto i vigili del fuoco che hanno faticato non poco a spegnere le fiamme.

L'autobus era alla fermata di piazza della Repubblica. Anche il traffico, a quell'ora di punta, ha subito disagi. Accertamenti in corso sulla causa dell'incendio del mezzo.