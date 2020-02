Via a Seatec, salone tecnologia e design

(ANSA) - CARRARA, 5 FEB - Ha preso il via Seatec 2020, il salone di tecnologie, subfornitura e design per la nautica da diporto alla sua 18/a edizione: si svolgerà fino a venerdì a CarraraFiere a Marina di Carrara (Massa Carrara) in contemporanea al 12/o Compotec. L'appuntamento, ha spiegato Fabio Felici, presidente di Imm che lo organizza, "è l'hub tecnico del settore e si inserisce in un quadro generale confortante con un trend di fatturato per il 2019, secondo Ucina Confindustria Nautica, che fa registrare un incremento che sfiora il 10%, con una crescita più elevata della cantieristica e lievemente inferiore per accessori e motori".

Presenti a Seatec 200 marchi da Italia, Australia, GB, Giappone, Croazia, Slovenia, Grecia e Turchia. Tra le novità la Foil Arm e la sua movimentazione: si tratta di un''ala' per gli scafi realizzata da due aziende lombarde - Persico Marine e Cariboni -, adottata dal consorzio dell'edizione 2021 della Coppa America. Spazio poi per gli incontri B2b e per Shipyard lounge, dedicato ai grandi cantieri.