Si ferisce con pistola costruita da sè

(ANSA) - ANGHIARI (AREZZO), 5 FEB - Si ferisce con una pistola che si era costruito da sé. L'uomo, pensionato 72enne, è stato trasportato in elicottero al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena per una ferita d'arma da fuoco a una gamba procuratasi mentre si trovava da solo nella sua casa di Anghiari (Arezzo). Ai sanitari aveva detto di essersi ferito con una cartuccia da caccia sul cui detonatore aveva incautamente battuto con un martello. La versione fornita dal pensionato però non ha convinto i carabinieri che dopo qualche giorno sono andati nella sua abitazione: con una perquisizione i carabinieri hanno ritrovato occultata in casa una pistola artigianale che l'uomo si era autocostruito. Si è così appurato che il pensionato si era ferito nel tentativo di utilizzare l'arma rudimentale caricandola con una cartuccia da caccia calibro 36 che ha fatto esplodere la canna. I carabinieri lo hanno denunciato.