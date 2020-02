Fiamme in deposito,evacuato palazzo Pisa

(ANSA) - PISA, 05 FEB - Attimi di paura in Corso Italia a Pisa per il fumo nero che usciva da alcune finestre di un immobile. Immediato l'allarme ai vigili del fuoco che, intervenuti con più mezzi, hanno spento il principio d'incendio e messo in sicurezza il laboratorio-magazzino di un'attività commerciale al primo piano di un condominio. Evacuati, in via precauzionale, gli abitanti dello stabile che, una volta terminate le verifiche, sono potuti rientrare nei propri appartamenti. Dai primi accertamenti sembra che il rogo sia stato causato dal cattivo funzionamento dell'impianto elettrico del sistema di condizionamento. I danni provocati al solaio per effetto del calore hanno portato all'interdizione a titolo precauzionale di una stanza adibita ad ufficio posta sopra il locale interessato dall'incendio. Sul posto anche la polizia locale e personale della protezione civile del Comune di Pisa.