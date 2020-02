Blitz Polstrada, 35 auto senza revisione

(ANSA) - FIRENZE, 5 FEB - E' di 35 veicoli trovati senza revisione, e 8 non assicurati, il bilancio dei controlli effettuati questa mattina dalla Polstrada e dalla polizia municipale a Firenze, all'altezza dell'ingresso sulla Fi-Pi-Li.

Multato con una sanzione da 3.000 euro il conducente di un furgone che trasportava rifiuti speciali, tra cui detriti da demolizione, senza autorizzazione. L'uomo è stato controllato dai poliziotti che erano intervenuti per soccorrerlo dopo che il suo mezzo si era fermato per un guasto.